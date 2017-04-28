Denetimindeki Alanları Genişleten Taliban'dan Yeni Afganistan Stratejisi

Bir kaç gün önce Afgan ordusuna büyük kayıplar verdiren Taliban bugün Afganistan'da yıllık bahar taarruzunu başlattığını açıkladı.



Yeni askeri stratejisini açıklayan Taliban, saldırılarda ağırlığı yabancı güçlere vereceğini ve "düşmandan temizlenmiş bölgeler" yaratmaya yöneleceğini kaydetti.



Örgüt, yöntem olarak da konvansiyonel savaş taktiklerinin yanısıra gerilla savaşı, içeri sızma ve intihar saldırılarının tümüne başvuracağını da söyledi.



Geçen hafta asker kılığına girmiş 10 kadar Taliban militanı Mezar-ı Şerif'deki bir askeri eğitim kampına girmiş ve resmi açıklamalara göre en az 135 Afgan askerini öldürmüştü.



Doğrulanması mümkün olmayan başka kaynaklar can kaybının çok daha yüksek olduğunu söylüyor.



Saldırıdan sonra Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı istifa etmişti. Bahar taarruzu Taliban normal olarak her bahar karların erimesiyle saldırı mevsimini başlatıyor. Fakat bu yıl militanlar kış aylarında da saldırılarını yoğun şekilde sürdürdüler.



Örgüt bu yılki bahar taarruzunu geçen yıl bir Amerikan drone saldısında öldürülen liderlerinin anısına, Mansuri Operasyonu diye adlandırdığını bildirdi.



Taliban bu yıl saldırılarında "siyasi ve askeri olmak üzere ikili bir yaklaşım" izleyeceğini bildiriyor.



Hareket, kontrolünde tuttuğu bölgelerde hem gelişme ve inşa faaliyetlerine hem de "düşman tarafından kandırılmış unsurların mücadelemizin doğruluğuna ikna edilmesine" ağırlık vereceğini kaydediyor.





Hükümetin kontrolündeki bölgelerde ise Taliban esasen yabancı askeri güçleri, onların askeri ve istihbari altyapısını" hedefleyeceğini söylüyor.



Afgan ordusuna şu anda 8 bin 400 ABD askeri ve 5 bin NATO askeri destek veriyor.



AFP tarafından konuyla ilgili yorumu sorulan Afganistan İçişleri Bakanı Taliban'ın açıklamasında yeni bir şey olmadığını söylemekle yetindi. Taliban alanları hızla genişliyor



Fakat, geçen hafta ülkeyi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı James Mattis "çetin bir yıl daha" yaşandığını söyledi.



Amerikan hükümeti 2016 Kasım ayında Afganistan hükümetinin ülkenin sadece yüzde 57'sini kontrol edebildiğini açıklamıştı. Halbuki 2015 yılında hükümet ülkenin yüzde 72'sini kontrol ediyordu.



Mart ayında Taliban buna ek olarak güneyde stratejik olarak önemli Sangin'in de kontrolünü ele geçirdi.



Ülkede faaliyet gösteren IŞİD de doğuda küçük bir mevzi oluşturdu ve buradan Kabil'e saldırılar yöneltti.



Afganistan'daki ABD güçlerinin komutanı Taliban'ı geriletebilmek için daha fazla askere ihtiyaç olduğunu söylüyor.



Pazartesi günü Kabil'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Mattis Beyaz Saray'ın Afganistan politikasını gözden geçirdiğini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.