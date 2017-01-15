Denetim Yapan Polise Vatandaştan Tatlı ve Çay İkramı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşın huzuru için gerçekleştirilen asayiş denetiminde vatandaşlar polislere baklava ve çay ikramında bulundu.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın yönettiği, asayiş, trafik, kaçakçılık ve terör bürosunda görevli 100 polisin katımlıyla "Huzur" adı altında genel asayiş denetimleri yapıldı. (Cumartesi) akşam saat: 20.00'de Marmaris-Muğla, Marmaris-Datça giriş çıkışları kapatılarak denetimler başladı. Sürücülerin ve yolcuların kimlik kontrolü yapılarak araçlarda K9 köpekleri ile arama yapıldı. Kentin kalbi olarak adlandırılan Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde park etmiş araçların plakaları sorgulanarak vatandaşların sicil taraması yapıldı. Yat Limanı ve Uzunyalı Mevkii'nde açık bulunan 60 mekanda denetim yapıldı.



Uygulama yerine gelen esnaf Muhammet Korkmaz, arama için bagaj kapağını açan polislere sürpriz yaptı. Getirdiği iki tepsi baklavayı polislere ikram etti. Sürpriz karşısında şaşıran polisler ikram edilen baklavayı afiyetle yedi. Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, baklava ikram eden vatandaşa teşekkür ederek"Sizin gibi duyarlı ve anlayışlı vatandaşlarımız olduğu sürece ülkemiz her türlü sorunların altından kalkar" dedi. Muhammet Korkmaz,"Polisimizin her zaman yanındayız. Çok zor şartlarda çalışmaktalar. Böyle ikramlarla moralin yüksek tutmak gerekir" dedi.



Baklava ikramından yarım saat sonra aracıyla denetim noktasına gelen Mehmet Kır ise bagajından çıkardığı termostan polislere çay ikramında bulundu. Kır,"Bu uygulamalar sürekli olmalıdır.10 dakika beklemekle polise sıkıntı çıkarmanın bir anlamı yok. Bu denetimler bizlerin can sağlığı için yapılmaktadır. Özveriyle görevlerini yerine getiren polislerimize minnettarız" dedi.



DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK



2 bin 113 kişinin kimlik kontrolünün, bin 870 aracın plaka sorgusunun yapıldığı beş saatlik denetimde, hakkında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Üzerinde haciz bulunan 3 ve evrakları eksik 11 araç ise çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi. İki tane ruhsatsız pompalı tüfek ve iki adet elektro şok cihazı ele geçirildi.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri,"Geçen yıl 7 gün 24 saat süreyle yaptığımız "Huzur ve güven" denetimlerini bu yılda devam ettireceğiz. Denetimlerin sık aralıklarla yapılması için vatandaşlarımızdan yoğun talep mevcut. Vatandaşlarımızın desteği ve duyarlılığı ile uygulamalarımızı artırarak devam ettireceğiz" dedi. - MUĞLA