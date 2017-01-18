Denetim Komisyonu İncelemelere Başladı

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetim Komisyonu çalışmalara başladı.



Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 2017 yılı Ocak ayı toplantısında yapılan seçimde Süleymanpaşa Belediyesi Denetim Kurulu'na seçilen Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri Deniz Taner, Hülya Karaağaç ve Tunç Saygun, Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyesi Sezai Çetin ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Serpil Nalcıoğlu meclis toplantısının ardından incelemelere başladı.



31 Mart'a kadar incelemeler devam edecek



Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye binasında yapılan ve yaklaşık 10 gündür devam eden incelemelerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken incelemelerin 45 iş günü süreceği ve 31 Mart tarihinde rapor haline getirileceği ifade edildi.



Denetim raporu Nisan ayı toplantısında görüşülecek



18 müdürlüğün tüm evraklarının inceleneceği denetimler sonunda oluşturulan raporun 5 nisan çarşamba günü yapılacak Süleymanpaşa Belediye Meclisi nisan ayı toplantısında görüşüleceği ifade edildi.



5 meclis üyesi görev yapıyor



Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde yapılan seçim sonunda oluşturulan Denetleme Komisyonu'nda Başkanlık görevini Deniz Taner, Başkan Vekili görevini Serpil Nalcıoğlu, Raportör Tunç Saygun, üye olarak da Hülya Karaağaç ve Sezai Çetin görev yapıyor. - TEKİRDAĞ