Denetim Komisyonu incelemelere başladı

MECLİS TOPLANTISININ ARDINDAN İNCELEMELER BAŞLADI

Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 2017 yılı Ocak ayı toplantısında yapılan seçimde Süleymanpaşa Belediyesi Denetim Kurulu'na seçilen Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri Deniz Taner, Hülya Karaağaç ve Tunç Saygun, Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyesi Sezai Çetin ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Serpil Nalcıoğlu meclis toplantısının ardından incelemelere başladı.

31 MART'A KADAR İNCELEMELER DEVAM EDECEK

Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası'nda yapılan ve yaklaşık 10 gündür devam eden incelemelerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken incelemelerin 45 iş günü süreceği ve 31 Mart tarihinde raporlaştırılacağı ifade edildi.

DENETİM RAPORU SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

18 müdürlüğün tüm evraklarının inceleneceği denetimler sonunda oluşturulan raporun 5 nisan çarşamba günü yapılacak Süleymanpaşa Belediye Meclisi nisan ayı toplantısında görüşüleceği ifade edildi.

DENETİM KOMİSYONUNDA 5 MECLİS ÜYESİ GÖREV YAPIYOR

Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde yapılan seçim sonunda oluşturulan Denetleme Komisyonu'nda Başkanlık görevini Deniz Taner, Başkan Vekili görevini Serpil Nalcıoğlu, Raportör Tunç Saygun, üye olarak da Hülya Karaağaç ve Sezai Çetin görev yapıyor.