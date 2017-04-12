Deneme Amaçlı Lale Bahçesi Kurdu

Suşehri ilçesinde bir girişimci deneme amaçlı kurduğu bahçede lale yetiştirmeye başladı.



İlçede otel kafetarya işlemeciliği yapan Serhat Güven, deneme amaçlı oluşturduğu bahçeye 5 bin lale soğanı dikti. Bahçesinde sarı renkte açan laleler genç girişimcinin yüzünü güldürdü.



Güven, AA muhabirine yaptığı açıklama, çiçeklere olan sevgisiyle lale dikimi yaptığını ifade ederek, Sivas'ta lale üretmekten mutluluk duyduğunu belirtti.



Lalenin Türk milleti için ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Güven, şunları kaydetti:



"Milli çiçeğimiz olan lale soğanı yetiştiriciliği konusunda bir girişim başlatmış bulunmaktayım. Lale üretiminin bizim topraklarda oluşabileceği konusunda araştırma yaptım ve bunu başardım. Bizlerin asıl amacı bunun Sivas'ta ve bölgemizde gelişmesine katkı sağlamaktır çünkü lale, bakımı çok kolay bir çiçektir. Ayrıca lale görsel güzellik açısından çok güzel bir çiçektir. Bu yıl pilot amaçlı olarak 5 bin lale soğanı satın aldım ve ilk denememizi gerçekleştirdim. Şu anda lalelerimiz açmaya başladı. Onların çiçek açması beni çok mutlu etti. İnşallah ektiğim soğanlarla birlikte bu sezonda 12 bin lale soğanı almayı hedefliyorum."



Bu konuda başarılı olması durumunda gerekli resmi kurumlara başvuru yapacağını anlatan Güven, "Bilindiği gibi bu konuda devlet desteği var. Bizlerde bu deneme üretiminde başarı elde ettiğimiz takdirde gerekli başvuruları yapmayı hedefliyorum. Çiçeğe olan merakımdan dolayı lale üretimine başladım. İnşallah birileri de bizlerden görür ve bunun daha geniş boyutunda ticaretini yapma fırsatı bulur." dedi.





Güven, üretimde yerli lale soğanı kullandığını belirterek, yerli lale soğanının sürekli kendini çoğaltan bir ürün olmasıyla önemli olduğunu söyledi.