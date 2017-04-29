Denayer, Galatasaray'a Dönüyor!

Aslan'da forma giydiği kısa sürede camianın çok sevdiği bir isim olan Jason Denayer, sezon başında da istenmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Sarı-kırmızılılar, İngiltere'den gelen haberlerin ardından Belçikalı stoper için yine harekete geçti. Premier Lig'de küme düşen Sunderland'de forma giyen 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi Manchester City'de. Menajeri, City'nin hocası Pep Guardiola ile görüşerek Jason hakkındaki düşüncelerini sordu. Katalan çalıştırıcı "1 sezon daha kiralansın. Mümkünse de Premier Lig'de kalsın" dedi. Sarı-kırmızılı yönetim, City ile masaya oturarak Denayer'in bonservisini almaya çalışacak. Ada ekibine ilk olarak 5 milyon euro önerilecek.



MİLAN DA PEŞİNE DÜŞTÜ



Cimbom, Jason Denayer'i çok istiyor ama peşindeki tek kulüp değil. Premier Lig'e yükselen Brighton'ın haricinde İtalyan devi Milan'ın da Belçikalı savunmacıya kanca attığı belirtildi. Ancak 21 yaşındaki oyuncu kariyerine İstanbul'da devam etmeyi planlıyor.



HAVAALANINDA YATTI



Jason Denayer, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın radarındaydı. Hatta Belçikalı futbolcu, İstanbul'a uçmak için saatlerce havaalanında bekledi. Ancak Manchester City'nin CEO'su Denayer'in kariyerine Ada'da devam etmesini istediklerini belirtince transferi yatmıştı.



(Fotomaç)