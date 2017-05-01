Demre Yatlar Denizle Buluşmaya Başladı

Yatlar denizle buluşmaya başladı



TÜRKİYE'nin en önemli günübirlik yat turizm merkezlerinden Antalya'nın Demre İlçesi'nde yatlar Akdeniz'in mavi suları ile buluşmaya başladı. Yatlarla Kekova bölgesinin tarihi ve doğal zenginliğe sahip koylarına turlar düzenleniyor.



Geçen turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte sonbahar aylarında karaya çekilerek bakımı tamamlanan yatlar, sezonun açılmasıyla birlikte denize indirilmeye başladı. Kızaklara yüklenen yatlar ağır bir yolculuğun ardından Demre'nin Çayağzı Limanı'nda denizle buluştu. Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi'ne bağlı olarak Kekova turu yapan 42 yatın çoğunluğu denize indirildi. Kışın nöbetçi kalan yatlar da karaya çekilerek bakıma alındı.



Yatlarla Kekova turuna çıkan turistler önce Batık Kent, Simena Antik Kenti'ni ve Kekova'nın eşsiz koylarını gezdi. Ardından doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'na gelinirken, serin havaya rağmen burada verilen yüzme molasında birçok turist yüzdü. Yaklaşık 3 saat süren tur Çayağzı Limanı'nda sona erdi.



RUS TURİST: HAYRAN KALDIM



Türkiye'ye ilk kez gelen Rus Shevchenko İgor, "İlk kez Kekova'yı gördüm. Çok güzel bir yer. Hayran kaldım. Türkiye'nin tarihi ve doğal zenginliği burada yatıyor. Yine geleceğim. Tüm dostlarıma, Türkiye'ye ve Kekova'ya gelmelerini önereceğim" dedi.



Ukraynalı Kishları Marina da, "Mükemmel bir yer. Tarih, doğa, deniz hepsi bir arada. İnsanın defalarca buraya gelmesi gerekir. Bu güzelliği herkesin görmesi gerekir. Türkiye'deki ikinci günümde büyülendim" diye konuştu.



Rehber Ali Özgür, "Kekova Adası bulunmaz bir cennet. Rusya'dan, Ukrayna'dan gelen bütün turistlerimizin bu adayı görmesini istiyoruz. Tanıtmaya çalışıyoruz" dedi. Yat kaptanı Kayhan Kocabıçakoğlu da teknelerin bakımını yaptıklarını ve sezona başladıklarını aktardı.