Demre'de Yörükler Göçü şenliği



ANTALYA - Antalya'nın Demre İlçesi'nde düzenlenen Yörük Göçü Şenliği renkli görüntüler oluşturdu. Mehteran eşliğinde deve üzerinde temsili göç yapan Yörükler, yöresel kıyafetleri ve halk oyunlarıyla da kültürlerini yansıttı.

Demre Yörükler Derneği, Büyükşehir Belediyesi, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi desteğiyle Demre Yörük Göçü Şenliği düzenlendi. Şenliğe Yörük derneklerinin temsilcileriyle yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Merkez Polis Karakolu önünde toplanan Yörükler, mehteran takımı eşliğinde yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen Yörük Türkmen dernekleri üyeleri gösteriler yaptı. Deve, keçi ve köpeklerle korteje katılan Yörükler ilgiyle izlendi. Kortejin ardından Noel Baba Meydanı'nda 'gelin alma' canlandırıldı. Burada çeşitli halk oyunları gösterileri de sunuldu.