Demre'de Turizm Haftası Kutlandı
Demre'de Turizm Haftası kutlandı*- ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde Turizm Haftası renkli etkinliklerle kutlandı.
Demre'de Turizm Haftası kutlandı
*- ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde Turizm Haftası renkli etkinliklerle kutlandı.
Demre'de Turizm Haftası kutlamaları dolayısıyla Andriake Antik Kenti'ndeki Likya Uygarlıkları Müzesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Jandarma Komutan vekili Kıdemli Üstçavuş Ümran Kılıç, Emniyet Müdürü Murat Üstündağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Ak Parti İlçe Başkanı Bayram Arıcı, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özen, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.
Turizm Haftası kutlamaları saygı duruşu ile başladı, ardından İstiklal Marşı okundu. Beymelek İlkokulu'nun hazırladığı etkinlikler sunuldu. Beymelek Ana Sınıfı öğrencilerinin palyaço gösterisi sundu, Beymelek İlkokulu Korosu türkülerden oluşan konser verdi. Turizm oratoryosu ve Hacivat ile Karagöz gösterisi yapıldı. Canlandırılan dramanın ardından öğrenciler kaşık havası oynadı. Beymelek İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehter takımının gösterisi ilgiyle izlendi. Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ardından Beymelek İlkokulu öğrencilerinin yaptıkları resimlerden, çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında geçen yıl hizmete açılan Likya Uygarlıkları Müzesi ve Andriake Açık Hava Müzesi ücretsiz olarak ziyarete açıldı.
Törende konuşan Beymelek İlkokulu Müdürü Tülay Celepoğlu, "4 bin yıllık tarihi bir ortamda bu haftayı kutlamak çok anlamlı. Turizm, sadece profesyonellerin işi değil, tüm ülkenin ortak hedefidir. Turizm bilincini tüm topluma yayabilmek için küçük yaşlarda farkındalık oluşturmak gerekir. Bir kenti sadece turizmle taşıyamayız. Turizmi taşıyacak bir kültür oluşturulmalı. O kültürü taşıyacak sivil toplum kuruluşları oluşturarak halkla buluşturmalıyız. Ayrıca kültürü besleyecek sanat faaliyetleri planlanmalı, en önemlisi tüm bunların farkında olan tarih bilinci vermeliyiz" dedi.