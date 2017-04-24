Demre'de Kaza: 2 Yaralı

Antalya’nın Demre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Demre'de Kaza: 2 Yaralı

Antalya'nın Demre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, D 400 karayolu üzeri Eynihal Caddesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen Sinem Ş. yönetimindeki 48 JU 738 plakalı araca aynı istikamette ilerleyen Yusuf A. yönetimindeki 07 Z 3671 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafalarını ön cama çarpan sürücü Yusuf A. ve annesi Ümmü Gülsüm A. hafif yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

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