Demonation Festivali No: 7 - 2.gün

Bant Mag.'in bağımsız müzisyenleri bir araya getirdiği Demonation Festivali, 10 Numara'nın katkılarıyla 6-7-8 Ocak'ta gerçekleşiyor.



Festivalin ikinci gününe ev sahipliği yapacak Babylon'da iste beş ayrı performans müzikseverler ile buluşacak.



Tolga Böyük'ün solo projesi Islandman; 90 BPM'den de tanıdığımız prodüktör ve müzisyen da Poet, şu sıralar ilk albümünü yayınlamaya hazırlanan Loradeniz, yerli sahnenin dikkat çeken punk gruplarından Secondhand Underpants ve progresif doğaçlamalara yer verdikleri performansları ile Lopenstraat, 7 Ocak Cumartesi gecesi Demonation Festivali No: 7 kapsamında Babylon sahnesinde olacak.



Loradeniz



Utrecht'te yerleşik müzisyen Lora Deniz Ömeroğlu'nun solo projesi Loradeniz, ilk EP'sini yayımlamak için gün sayıyor. Loradeniz, piyano, synthesizer, davul ve vokaller eşliğinde oluşturulmuş atmosferik ve vurucu parçalardan oluşan ilk EP'sinin ardından İstanbul'daki ilk konserini Demonation Festivali No: 7 kapsamında Babylon'da çalacak. Ömeroğlu ile birlikte bu konserde davulda Yankı Bıçakçı ve synthesizer'da Alican İpek sahnede olacak.



Secondhand Underpants



İstanbullu grup Secondhand Underpants, 90'ların arızalı ve bol gürültülü punk'ını günümüze taşıyor. Uzun süredir dijital mecralardan kayıtlarını yayınlayan üçlü, özellikle Bikini Kill, Sleater-Kinney ve Babes In Toyland gibi riot grrrl akımından grupların izini takip ediyor. Grubun 2010 ve 2013 yıllarında yayınlanan iki kısaçaları çarpıcı, kızgın ve yüksek tansiyonlu parçalardan oluşuyor.



Lopenstraat



Bağımsız müzik sahnesinin özellikle canlı performansıyla dikkat çeken genç ekiplerinden Lopenstraat, Kadıköy çıkışlı altı kişilik heyecan verici bir ekip. Psikedelik-progresif rock ekseninde gezinen ve doğaçlamalarla ortaya çıkan parçalarında, dinleyiciyi kolaylıkla içine alabilen ve yer yer şaşırtabilen düzenlemelere yer veren Lopenstraat, Şile isimli ilk EP'sini geçtiğimiz aylarda servis etti.



Da Poet



Her zaman farklı işbirlikleri, kayıtlar ve projelerle dinleyicilerinin karşısına çıkmayı alışkanlık haline getiren da Poet, yeni albümünü önümüzdeki aylarda Tektosag etiketiyle yayınlayacak. Daha önce hem MC hem prodüktör olarak yerli hip hop ve elektronik müzik sahnesinde ses getiren çalışmalara imza atan da Poet, İdil Meşe'yle birlikte trip hop sularında yüzen ilk albümünü de yakında servis edecek. Çeşitli şarkılarda sahnede konuk müzisyenleri de ağırlayacak olan da Poet, Demonation Festivali No: 7'nin ikinci gününde sahne alacak.



Islandman



İstanbul ve Berlin merkezli psikedelik rock grubu Farfara'nın üyelerinden Tolga Böyük'ün her dönem form değiştiren solo projesi Islandman, ikinci kez bir Demonation Festivali'nde sahne alacak. Son yıllarda ağırlıklı olarak elektronik müzik ve krautrock etkileşimlerini bir araya getirdiği parçalara imza atan Islandman, etkileyici canlı performansıyla hem Türkiye'de hem yurt dışında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.



