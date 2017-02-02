Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Muhalefet Lideri Tshisekedi Hayatını Kaybetti





Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde muhalefet lideri Etienne Tshisekedi 84 yaşında hayatını kaybetti. Ana muhalefetteki Demokrasi ve Sosyal İlerleme için Birlik Partisinin (UDPS) lideri Tshisekedi'nin sağlık kontrolü için gittiği Brüksel'de son nefesini verdiği açıklandı.



Ülkede demokrasi ve insan haklarının korunması konusunda verdiği mücadele ile tanınan Tshisekedi liderliğindeki muhalefet, bu yılın sonunda düzenlenmesi planlanan seçime kadar kurulacak geçiş yönetiminin detayları konusunda hükümet ile anlaşma sağlamıştı.



Anlaşma kapsamında görev süresi Aralık'ta sona ermesine rağmen çekilmeyen Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın görevini bırakması planlanıyordu.



Tshisekedi'nin ölüm haberinin duyulmasıyla başkent Kinşasa'da muhalefet taraftarlarıyla polis arasında çatışma çıktı. Polise taşlar atan eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.



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Tags: hayatını Muhalefet kaybetti Cumhuriyetinin Kongo muhalefet lideri Joseph Kabila Afrika Tshisekedi Demokratik Gepost: 02 februari 2017