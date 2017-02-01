Demokrat Senatörler Trump Kabinesinin Oylanacağı Toplantıları Boykot Etti





Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Başkan Donald Trump'ın kabinesi için seçtiği isimleri onaylamak üzere toplandı. Ancak Demokrat senatörler, Maliye Bakanı olarak seçilen Steven Mnuchin ve Sağlık Bakanlığı'na aday gösterilen Tom Price için Finans Komitesi'nde düzenlenen oturumu boykot etti.



Demokratlar, finansçı Mnuchin'i eski bankasıyla ilgili çalışmalarından, Price'ı da ilaç şirketleriyle olan ilişkilerinden dolayı incelemek istediklerini belirtti.



Cumhuriyetçiler, oylamanın ertelenmesine neden olan boykota tepki gösterdi:



"Demokratların taleplerini de içeren listeyi henüz birkaç dakika önce aldık. Bir hafta önceden söyleme nezaketini göstermediler. Bu kadar kolay olmamalıydı. Gerçi artık bunu konuşmak için çok geç, tüm toplantıları ve görüşmeleri yaptık. Birlikte çalıştık. Bugün oylama yapmak için hazır olduklarını sanıyordum. Daha önce böyle bir şey görmedim."



Adalet Bakanlığı'na seçilen Jeff Sessions için Kongre'de öngörülen oylama da Demokratların tavrından dolayı ertelendi.



Sessions ırkçı tavırlar sergilediği gerekçesiyle 1986'da Yargı Komitesi tarafından Federal Savcılık makamı için uygun görülmemişti.



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Tags: kabinesinin oylanacağı etti ABD Trump Demokratlar Boykot Donald Trump Demokrat toplantıları senatörler boykot Gepost: 31 januari 2017