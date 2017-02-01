Demokrat Senatörler Trump'ın Yargıç Adayı Gorsuch'ı Engelleyebilir Mi?





ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Neil Gorsuch'ın Senato'dan onay alıp almayacağı tartışılıyor.



Eski Başkan Barack Obama, geçen yıl Merrick Garland'ı bu görev için aday göstermiş ancak Cumhuriyetçi senatörler konuyu tartışmaya bile açmamıştı. Şimdi Demokratların da aynı şekilde karşılık verip Trump'ın adayını reddetmesi gündemde. Senatonun 46 koltuklu Demokrat kanadı, Gorsuch'ın en az 60 senatörün oyunu alması gerektiğini savunuyor.



Atamanın kabul edilmesi için Senato'da 52 üyesi olan Cumhuriyetçilerin sekiz Demokrat senatörün desteğine ihtiyacı olacak.



Yüksek Mahkeme'yi yakından takip eden AP muhabiri Mark Sherman, Gorsuch'ın adaylığını engellemek için en az 40 Demokrat senatörün ortak hareket etmesi gerektiğini, Demokratların nasıl bir yol izleyeceğinin şu an için bir soru işareti olduğunu söyledi. Sherman, "Bu noktada Demokratların Gorsuch'ın adaylığımı engelleyip engellemeyecekleri çok net değil. Bazı Demokratlar Gorsuch'ın adaylığının Senato oturumunda tartışılmasını istediklerini çoktan dile getirdi" dedi.



Colorada Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Profesör Mellisa Hart ise geçen yıl Cumhuriyetçilerin hata yaptığını, Demokratlar'ın da aynı davranmaları halinde hatayı tekrarlamış olacaklarını ifade etti.



Hart şunları söyledi: "Cumhuriyetçiler, Obama'nın adayını uygunsuz bir şekilde reddettikleri için şimdi de karşı taraf Gorsuch'ı engellemek isteyebilir. Umarım Demokratlar bu 'karşı durma' isteğine yenilmezler. Çünkü, nasıl Obama'nın seçtiği Merrick Garland'ın aday olmaması için hiç bir sebep yoktu ise aynı şekilde Gorsuch'ı aday göstermemek için hiç bir sebep yok. Kendisi çok bilgili, yetenekli biri ve mükemmel bir yargıç olacaktır."



ABD Yüksek Mahkemesi 9 üyeden oluşuyor.



Şu an Demokratlarla Cumhuriyetçilerin seçtiği mahkeme üyelerinin sayısı 4'e 4.



Geçen yıl hayatını kaybeden Antonin Scalia'dan boşalan koltuğa Gorsuch'ın geçmesi halinde Cumhuriyetçilerin mahkemedeki üye sayısı bir fazla olacak.



Ötenazi ve kürtaj karşıtlığıyla tanınan muhafazakar Neil Gorsuch'un, Scalia'nın izinden gittiği söyleniyor.



Kaynak: Reuters / Euronews



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Tags: adayı ABD engelleyebilir Demokratlar Donald Trump Demokrat yargıç Trumpın Amerika siyaseti senatörler Gorsuchı Gepost: 01 februari 2017