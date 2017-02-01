Demokrat Parti Olağan Büyük Kongresi 26 Şubat'ta

Demokrat Parti 12. Olağan Büyük Kongresi, 26 Şubat 2017 Pazar günü yapılacak.



Demokrat Parti Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal yönetiminde parti genel merkezinde toplanan Genel İdare Kurulu'nda (GİK) alınan karar doğrultusunda büyük kongre takvimi belirlendi.



Buna göre, Demokrat Parti 12. Olağan Büyük Kongresi, 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 11.00'de Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.