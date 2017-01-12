Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal Açıklaması

Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal TBMM'de anayasa teklifinin görüşmelerinde meydana gelen kürsü işgalinin, demokrasiye yakışmayan bir görüntü olduğunu söyledi.



Milletvekilleri arasındaki huzursuzluğun toplumsal barışı tehlikeye sokacağını belirten İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Her türlü sözü söyleyebilirsiniz, her türlü eleştiriyi ortaya koyabilirsiniz ama demokrasinin hak etmediği bir tek şey vardır, şiddet. Şiddet kabul edilemez ve demokrasiye hiçbir şekilde yakışmayacak bir davranış biçimidir. İnsanları tahrik etmek, insanları şiddete sevk etmek TBMM'nin çatısı altında kabul edilemez bir durumdur. Elbette Anayasa değişiklik talepleri ile ilgili eleştirilerde bulunabilirsiniz. Ancak "kürsü işgal etmek, biz buradan çıkmayız" demek, demokrasiye, hukuk devletine ve içinde bulunulan TBMM'nin çatısına yapılabilecek en büyük yanlıştır." dedi.



TBMM tarihinde böylesi olayların yaşanmadığını kaydeden İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Kimin hukuk devleti adalet ahlakı ve hukuk normları üzerinden adım atmaya çalıştığı, kimin şiddete sığınarak bu ülkede; Millet, devletin ve demokratik siyasi hayatın; Daha açık bir anlamda milletin yarınlarını karartmaya çalıştığı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu ne milletimiz, ne ülkemiz ve ne de 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' lafzıyla kendini ifade eden TBMM'ye yakışır bir durum değildir. Dolayısıyla bu şiddet ve pervasızca kürsü işgali Demokrasiye yakışmadı." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ