Demokrat Parti Başkan Yardımcısından Obama'ya "Seçim" Eleştirisi

Demokrat Partinin Başkan Yardımcısı Minnesota Vekili Keith Ellison, ABD'de kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin kaybedilmesinde, önceki Başkan Barack Obama'nın "parti politikalarının zayıf olmasının" etkili olduğunu iddia etti.



Minnesota Üniversitesinde konuşan ABD Kongresinin ilk Müslüman üyesi ve Demokrat Partinin önde gelen isimlerinden Ellison, Obama'ya yönelik önemli eleştirilerde bulundu.



Başkan olduğu dönemde Obama'nın Demokrat Parti ile yeterince ilgilenmediği ve parti liderleriyle ilişkisini yeterince güçlü tutmadığı savunan Ellison, seçimin kaybedilmesinde bunların da etkili olduğunu söyledi. Obama'nın başkanlık mirasının tehlikede olduğunu kaydeden Ellison, Demokrat Partinin yeniden toparlanmak zorunda olduğunu anlattı.



"Obama daha iyi bir parti lideri olabilirdi"



"Bakın, ben büyük bir Obama hayranıyım. Onun desteklediği hemen her şey için oy verdim. Sağlık reformu yasası gibi konular büyük başarılar. Ancak Barack Obama daha iyi bir parti lideri olabilirdi." ifadelerini kullanan Ellison, bugün gelinen noktada Obama'nın mirasının tehlikede olduğunu vurguladı.



Obama'nın parti ile ilişkisinin ve parti politikalarının zayıf olmasının sonuçlarını yaşadıklarını belirten Ellison, özellikle 2014'teki Kongre seçimlerinde Obama'nın yeterince görünür kampanyayla partiye destek olmadığını ve bunun sonucunda çok düşük bir katılım oranıyla çok sayıda sandalyenin kaybedildiğini savundu.



Ellison, başkanlık yarışı dışında da Cumhuriyetçilere kaybedilen birçok pozisyon olduğunu ve bunlarda Obama'nın da bir şekilde payının olduğunu öne sürdü.



Minnesota eyaleti 5. seçim bölgesinden 2006'da Temsilciler Meclisine giren ve bu yönüyle "ilk Müslüman Kongre üyesi" unvanını elinde bulunduran Ellison, Minnesota'dan seçilen ilk siyahi vekil olarak da biliniyor. 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin kaybedilmesinin ardından parti başkanlığı için yarışan Ellison, 25 Şubat'taki seçimlerde rakibi Tom Perez'e yenilmiş ve parti başkan yardımcısı olmuştu.