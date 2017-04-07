Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Demokrasilerde patron millettir. Türkiye'yi kim yönetecek millet karar verir. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili de milletin karar vermesi gerekiyor. Söz de karar da milletindir." dedi.



Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Alanya ilçesindeki Türkler Mahallesi'nde bir otelde Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.



Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, son 15 yılda bu tür toplantıların çok faydasını gördüklerini belirterek, muhtarların hizmet yolunda en yakın çalışma arkadaşları olduğunu söyledi.



Hükümet olarak göreve geldiklerinde muhtarların maaşlarının 100 liranın altında, şu anda ise bin 400 liranın üzerinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Nasıl bir belediye başkanı, bir milletvekili, millet tarafından seçiliyorsa, nasıl o belediye başkanını ve milletvekilinin sosyal güvenliğini devlet karşılıyorsa yine halk tarafından seçilen muhtarların sosyal güvenliğini de devlet karşılayacak." diye konuştu.



Muhtarların "Bağ-Kur mu SGK mı olacak" dertlerinin peşinde değil hizmetin peşinde koşacağını anlatan Çavuşoğlu, Gazipaşa ve Alanya'ya çok hizmet ettiklerine değindi.



Türkiye'nin geleceği için önemli bir anayasa değişikliğinin, 16 Nisan'da hep birlikte oylanacağının altını çizen Çavuşoğlu, "Demokraside patron millettir, millet ne derse o olacak. Türkiye'yi, kim yönetecek millet karar verir. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili de milletin karar vermesi gerekiyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Söz de karar da milletindir. Biz sistemi netleştirmeye çalışıyoruz." dedi.



Çavuşoğlu, mevcut sistemde hem cumhurbaşkanı hem başbakanlık sisteminin bulunduğunu, bunun da yetki kargaşasına neden olduğunu ifade ederek, mevcut anayasanın cumhurbaşkanı ve başbakana yetki verdiğini, bunun da geçmişte kavgalara, krizlere neden olduğuna dikkati çekti.



"Adalet tecelli etmezse huzursuz oluruz"



Yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin öneminden bahseden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Adaletin tecelli edeceğinden herkesin emin olması gerekiyor. Adalet tecelli etmezse huzursuz oluruz. Geleceğe yönelik güvenimiz olmaz. Yani sistemin güçlü olması bakımından önemli. Biz bunların hepsini MHP ile enine boyuna değerlendirdik ve geçmişte tüm büyüklerimizin talep ettiği, hatta olması için çalıştığı bu sistemi geliştirdik. Geçmişte Muhsin Yazıcıoğlu hep başkanlık sistemini savunuyordu. Devletin geleceğinin şahıslara bağlı olmaması gerekiyor. Yarını düşünerek sistemi güçlendirmemiz gerekiyor."



Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'nın gece gündüz "hayır" için çalıştığını dile getirerek, kendisi ve diğer bakanlara izin verilmezken, "hayır" için gidenlere, PKK'ya meydanların, salonların açıldığına işaret etti.



Bunları iyi değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "PKK'nın, FETÖ'nün ve diğer terör örgütlerinin hep birlikte hayati bir mesele olarak görerek, neden 'hayır' için çalıştıklarını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Onlar da biliyor güçlü Türkiye'de onlara hiçbir zaman yer yok. Güçlü Türkiye'de kararları Türk milleti alacak, Türkiye alacak. Onların yönetemeyeceği bir Türkiye olacak." diye konuştu.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa'ya da her zaman katkısının olduğunu ve yükünü aldığını ifade ederek, içerideki fesatlığın, kıskançlığın siyasetçileri sağ duyudan uzaklaştırdığını söyledi.