Demokrasi Yürüyüşü Nedeniyle Kosovalı Türk Başkana Ödül Verildi

Türkiye'de Buhara Medya Grubu tarafından verilen 'Yılın Ödülleri' töreninde Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa Belediyesi Başkanı ve Kosova Türk Adalet Partisi - KTAP Arif Bütüç'e 'Yılın Belediye Başkanı' ödülü verildi.



Türkiye'de 15 Temmuz tarihinde gerçekleşen darbe girişimi ardından, 'Milli İradeye Destek ve Demokrasi Yürüyüşü nedeniyle, Mamuşa Belediye Başkanı ve Kosova Türk Adalet Partisi - KTAP Genel Başkanı Arif Bütüç'e 'Yılın Belediye Başkanı' ödülü verildi.



Ödül töreni gecesinde Bütüç, ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un elinden aldı. DHA'ya konuşan Bütüç, bu ödüle layık görülmekten dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Gecede Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bilim - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş gibi isimler de ödüle layık görüldü.



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Arif BÜTÜÇ - Mamuşa Belediye Başkanı - KTAP Genel Başkanı



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