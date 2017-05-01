Demokrasi Şehri Aydın'da Darbeler Konuşulacak

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında 26-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde "Uluslararası Darbe Sempozyumu" yapılacak.



Demokrasi şehidi Adnan Menderes'in adını taşıyan üniversite ve yine onun memleketi olan Aydın'da düzenlenecek olan sempozyum, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümüne denk gelen 26-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde üniversitenin merkez kampüsünde yapılacak. Darbe olgusunun akademik düzeyde ele alınacağı bu sempozyumun bilim kurulu, 9'u yabancı ülkeden olmak üzere 24'ü de ülkemizin değişik üniversitelerindeki seçkin akademisyenlerden oluşuyor.



Resmi ismi "27 Mayıs 1960'dan 15 Temmuz 2016'ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü" olan sempozyumda, yaşanan darbe ve darbe girişimlerinin siyasi, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkileri akademik düzeyde konuşulacak.



Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, "27 Mayıs 1960'da yaşanan darbe, Cumhuriyetin temel dayanağı olan millet iradesini hiçe saymış, başbakan ve 3 arkadaşı şehit edilmiştir. Bu olguyu sahiplenenler 15 Temmuz 2016'da yine milletin iradesiyle görev başına gelmiş Cumhurbaşkanımıza kastetmeye teşebbüs etmiş, fakat bu sefer millet bir kahramanlık hikayesi yazmıştır" dedi. - AYDIN