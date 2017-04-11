Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden demokrasi şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu.



Yozgat Valiliği öncülüğünde, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Spor Vadisi'nde oluşturulan "Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı"na, düzenlenen törenle 500 adet çam fidanı dikildi.



Vali Kemal Yurtnaç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.



Yozgatlıların 15 Temmuz'da yüreklerini gösterdiklerini, kendilerinin de bunun kalıcı olması için bir hatıra ormanı oluşturduklarını anlatan Yurtnaç, "15 Temmuz bizim ülkemizde önemli bir tarihi dönüm noktası oldu. Gençlerimiz de unutmayacak, biz de unutmayacağız. Çünkü bu bizim milletimizin varlık meselesi, beka meselesi. Bu maksatla bu fidanlarla bunu sabitleyeceğiz." dedi.



Yurtnaç, Yozgat"ı yeşil bir kent haline getirmek istediklerini belirterek, "Nasıl Çamlık varsa, Çamlık'ın karşısında Nohutlu Tepesi de aynı şekilde orman olacak. Özellikle doğanın korunması açısından önem veriyoruz. Bugün misafirlerimizi de getirdik buraya onların da bir fidanları olsun. Herkesin bir ağaç dikmesi gerekir. Dünya çölleşiyor ve biz bu coğrafyaya sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.



Dikilen fidanların üzerine Yozgatlı 13 demokrasi şehidinin isimlerinin yazılı olduğu plakalar asıldı.



Fidan dikme törenine, üniversite öğrencilerinin yanı sıra Kabataş Erkek Öğrenci Lisesi öğrencileri de katıldı.