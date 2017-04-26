Demokrasi Nöbetlerinde Gizlenerek Fotoğraf Çekmiş

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, tutuklanan örgütün sözde "imamlar abisi" Mustafa Bilici'nin demokrasi nöbetlerine katılarak, gizli gizli fotoğraf çektiği tanık ifadelerine yansıdı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca meslekten ihraç edilen Bilici hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Nakıboğlu Camisi eski imamı Bilici hakkında 17 Temmuz'da emniyete gelen ihbarla soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, 19 Temmuz'da gözaltına alındığı, üst aramasında bir miktar parayla birer dolarlık 2 banknot ele geçirildiği, görev yaptığı caminin deposunda ise örgüte ait kitap ve CD'ler bulunduğu belirtildi.



Sanığın yıllık izinlerinde 3 defa ABD'ye gittiği belirtilen iddianamede, ayrıca Gaziantep İl Müftülüğü tarafından yürütülen idari soruşturmanın ardından hazırlanan rapora da yer verildi.



Erdoğan'a cuma hutbesinde hakaret



Raporda, sanığın FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu, 17-25 Aralık öncesinde ve sonrasında örgütün organizasyonlarını düzenlediği, himmet topladığı, Zaman gazetesi abonesi yapmak için çalıştığı, AK Parti'ye oy vermeme konusunda çevresindekileri uyarmak için geziler, toplantılar düzenlediği, caminin alt katında sinevizyonla örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmalarını öğrencilere izlettiği kaydedildi.



ABD'ye gidip geldikten sonra örgütün elebaşı Gülen'in kitaplarını dağıttığı ve şiirlerini çerçeveletip cami duvarına astığı, bu nedenle kınama cezası verildiği ancak il disiplin kurulunca kararın reddedildiği aktarılan raporda ayrıca cuma hutbesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf ettiğine değinildi.



İddianamede ifadesine yer verilen tanık İ.A, 16 Temmuz tarihindeki "demokrasi nöbeti"ne katıldığını, bu sırada Bilici'yi gördüğünü anlattı.



Bu kişinin cenazelerde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e övgüler yağdırdığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini ifade eden İ.A, FETÖ'nün üyelerine "kendilerini gizlemeleri adına demokrasi nöbetlerine katılmaları talimatı" üzerine Bilici'nin de bu nedenle etkinliklere katıldığını söylediğine yer verildi.



Tanık O.K. de ilk günden itibaren demokrasi nöbetlerine katıldığını, 16 Temmuz akşamı Bilici'yi gördüğünü ifade ederek, şu bilgileri verdi:



"Kendisi kalabalıkta dolaşarak, cep telefonu ile etrafın ve kişilerin fotoğrafını çekiyordu ancak normal şekilde değil, gizli gizli şekilde çekiyordu. Şüphelenerek, takip ettim. Etrafındaki kişilere sanki darbe girişimi olayına sevinmiş gibi hareket ettiğini gözlemledim. 18 Temmuz'da yine gizli gizli fotoğraf çektiğini gördüm. Biriyle fotoğraf çektirmek istedi ancak bu kişi fotoğraf çekilmek istemedi ve hatta 'senin gibi bir adamın burada ne işi var' dedi. Bilici, alaycı şekilde güldü. Çay sırasına geçti. Burada da gizli gizli fotoğraf çekmeye devam etti. Çevrede araştırdığımda Bilici'nin 'bölge imamı' olduğunu öğrendim."



6 ay öncesinde darbe imasında bulunmuş



Tanık M.G.A'nın, sanığın 17-25 Aralık öncesinde ve sonrasında örgütle bağını gizlemediğini, son sınıf öğrencilerini özel sohbetlere götürdüğünü, örgütün dershanelerine yönlendirdiğini, 17-25 Aralık sonrasında AK Parti'ye oy verilmemesi gerektiğini, CHP ya da HDP'ye oy istediğini belirterek, "Ayrıca, Bilici'nin 2016 yılının ocak ayında 'Temmuz ya da ağustos ayında büyük iç savaş çıkacak, Türkiye iyi yönetilmiyor' dediğine bizzat şahit oldum." dediği aktarıldı.



İddianamede, örgütün imamlarından sorumlu olduğu ifade edilen Bilici'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Gaziantep İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin kurucu yöneticisi olduğu, iş adamlarına yönelik umre organizasyonlarını gerçekleştirdiği, imamlar arasında sık sık organizasyonlar düzenlediği, çocuklarını KHK ile kapatılan okullara gönderdiği, Bank Asya hesabının bulunduğu belirtilerek, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edildi.