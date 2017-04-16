Demokrasi İçinde Çok Güzel Günlere Ulaşacağız
TBMM Başkanı Kahraman, "Milli iradenin her zaman kendini göstermesi ve ona göre yönetimlerin yürütülmesi, demokrasinin güzel tarafı. İnşallah Türkiye'miz demokrasi içinde çok güzel günlere ulaşacaktır ve kavuşacaktır.
TBMM Başkanı Kahraman, "Milli iradenin her zaman kendini göstermesi ve ona göre yönetimlerin yürütülmesi, demokrasinin güzel tarafı. İnşallah Türkiye'miz demokrasi içinde çok güzel günlere ulaşacaktır ve kavuşacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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