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Demokrasi İçinde Çok Güzel Günlere Ulaşacağız
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Demokrasi İçinde Çok Güzel Günlere Ulaşacağız

TBMM Başkanı Kahraman, "Milli iradenin her zaman kendini göstermesi ve ona göre yönetimlerin yürütülmesi, demokrasinin güzel tarafı. İnşallah Türkiye'miz demokrasi içinde çok güzel günlere ulaşacaktır ve kavuşacaktır.

Demokrasi İçinde Çok Güzel Günlere Ulaşacağız

TBMM Başkanı Kahraman, "Milli iradenin her zaman kendini göstermesi ve ona göre yönetimlerin yürütülmesi, demokrasinin güzel tarafı. İnşallah Türkiye'miz demokrasi içinde çok güzel günlere ulaşacaktır ve kavuşacaktır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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