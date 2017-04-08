Demlikte Saklı 500 TL'yi Bularak, Çaldılar

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde bir kahvehanenin camını taşla kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kişiler demlikte saklı 500 TL bozuk parayı çalarak kayıplara karıştı.



Olay, Hacı Ali Öztürk Mahallesi 1 Nolu sokak üzerinde bulunan kahvede meydana geldi. Hanifi Tatbak'a ait kahvenin camını kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tezgahın yanında bulunan dolap içerisinde bir demlikte saklı yaklaşık 500 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine geldiğinde kahvehanenin camının kırık olduğu haberini alan Hanifi Tatbak, iş yerine koşarak hemen parayı sakladığı çaydanlığa baktı. Demlikte sakladığı paranın yerinde olmadığını gören Tatbak, hırsızlık olayını polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması başlattı.



İş yeri Sahibi Hanifi Tatbak, "Sabah arkadaşlar beni telefonla arayarak, 'iş yerinin camları kırılmış' dediler, ben de iş yerine geldim. Olayla ilgisin bulunduğu şüphelendiğimiz biri var, ancak bunun takibini polis yapacaktır. Zararım, 500 TL'dir. İş yerini açalı daha 10 gün oldu. Şüphelendiğimiz kişi açtığımız günden bu güne buralarda şüpheli hareketlerini fark etmiştim. Çay içip, çevreyi denetliyordu olayı tahin ettim. Ancak yapabileceğini düşünmedim. Üstelik aynı köylüyüz. Tabii benimki sadece bir şüphe. Tabi camı kırılması için kullanılan taş, rüzgarda kapının kapanmasını önlemekte kullandığımız taş. O taşla camı kırmış. İş yerinin bulunduğu nokta kör nokta burada her hangi bir güvenlik kamerası yoktu. Paranın yerini bilen biri bu işi yaptı. Ben bozuk paraları dolap içinde bulunan, demlik içine saklardım" dedi.



Tatbak, hırsızlık olayının çözüleceğine inandığını belirterek, artık kahvehaneye güvenlik kamerası taktıracağını da ifade etti. - GAZİANTEP