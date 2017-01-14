Demiryolu İşçilerinin Zorlu Kış Mesaisi

CÜNEYT ÇELİK - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çalışan TCDD görevlileri, demiryolu ulaşımının Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan "kutup soğukları"ndan etkilenmemesi ve "kara tren"in gecikmeden istasyona varması için çalışıyor.



Erzurum-Kars Demiryolu'nda, 217 kilometrelik mesafede yılın 5 ayı kar ve buzla mücadele eden demiryolu işçileri, yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşması için yoğun çaba sarf ediyor.



Demiryolu işçileri, sabahın erken saatlerinde sırtladıkları küreklerle istasyonda bulunan demiryolu hattına inerek kar temizleme çalışmasına başlıyor.



Ulaşımın aksamaması için fedakarca çalışma içerisine giren işçiler, sabah saat 09.00'da Doğu Ekspresi yola çıkmadan önce ray ve tünelleri inceleyerek, gerekli yerlerde çalışma yapıyor.



Tünellerde soğuk havanın sıfırın altında 35-40 dereceye düşmesi nedeniyle yaklaşık 5 metreye ulaşan buz kütlelerini kırmak için iş makineleri ve kazmaları omuzlayan işçiler, merdiven yardımıyla ulaştıkları buz sarkıtlarını kırarak, trenin tünelden sorunsuz geçmesini sağlıyor.



Kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden demiryolundaki tünellerde oluşan buzları kırıp, raylarda biriken karı temizleyen işçiler, kırdıkları büyük buz kütlelerini de vagonlara yükleyerek tünel dışına taşıyor.



Sarıkamış-Top Dağı istasyonları arasındaki 2 bin 270 metre rakımlı, uzunluğu 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'ndeki buz kırma çalışmalarını zor şartlarda ve soğuk havada yapan 10 kişilik buz ve kar ekibi, molada içtikleri sıcak çay ile ısınıyor.



Demiryollarında uzun yıllar bu görevi yürüten işçilerden Hikmet Yılmaz, trenlerin emniyetli şekilde ulaşım yapabilmesi için yoğun kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden görev yaptıklarını anlattı.



Kar yağışının ardından yolların kapanmaması için çalışma yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Yollarımızın devamlı açık olması, trenlerin güvenli gidip gelmesi ve yolcularımızın rahat bir seyahat yapmaları için gerekleri önlemlerin alınması gerekiyor. Bunun için önceki yıllarda işçilerimiz kendi elleriyle yolları açıyorlardı, şimdi teknolojiyle birlikte tüm imkanlar sağlandı daha çabuk yollar açılıyor." dedi.



Hikmet Yılmaz, soğuk hava nedeniyle tünellerde oluşan buzların tren seferlerini engelleyecek ölçüde büyük olduğunu, ancak TCDD görevlilerin çalışması sayesinden seferlerde herhangi bir aksamanın olmadığını söyledi.



TCDD görevlilerinin soğuk havada büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Kışın tüneller içine akan sular buz tutmakta, sarkıt yapmakta, bu sarkıtlar trenlerimizin yürümesine engel olmaktadır ve bu engeli de önlemek için bizim gerek çavuşlarımız, gerek işçilerimiz sabahın erken saatlerinde tünellere girer akşam mesai bitimine kadar devam eder ve orada buz kırarlar, o buzları da küçük vagonetlerle dışarıya çıkartıp dökerler. İşçilerin çok büyük el emekleri vardır, o derecede soğukta o buzu çıkartıp tünelin dışına dökmek büyük emek isteyen bir şeydir." ifadesini kullandı.



Hikmet Yılmaz, teknolojinin gelişmesi ve demiryollarındaki yeni rotatiflerin raylara inmesiyle yolların en iyi şekilde açıldığını hatırlatarak, "Eskiye göre çok iyi bir ilerleme var. Yol güzergahında çalışan bu işçilerimiz eksi 30'a kadar, fırtına dahi olsa çalışıyorlar, işlerini bitirmeden asla geri dönmüyorlar. Mesai saati bitse dahi o işi bitirir, sonra iş yerlerine geri dönerler." diye konuştu.



Demiryolu işçileri, mesai bitiminde konaklama evlerinde dinlenip çaylarını yudumladıktan sonra, tekrar geldikleri vagonetle türküler eşliğinde geri dönüyor.