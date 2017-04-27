Demiryolcular Şehitlerine Lokma Döktürdü

TCDD Balıkesir Müdürlüğü çalışanları tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen lokma hayrı tarihi gar önünde gerçekleştirildi. Düzenlenen hayırda 10 bin kişilik lokma dağıtıldı.



Tarihi Balıkesir Garı önünde TCDD çalışanları tarafından vefat eden meslektaşları için gerçekleştirilen lokma hayrına ilgi yoğun oldu. Hakan Şen yaptığı açıklamada "Her Nisan ayında geleneksel olarak bu hayrı düzenliyoruz. TCDD Balıkesir işletme Müdürlüğü çalışanlarının kendi aralarında topladığı parayla düzenlediğimiz hayır kapsamında bu yıl 21 çuval undan yapılan 10 bin kişiye lokma, 100 kg. peynir ve 5 bin poşet ayran dağıtıldı. Hazırlanan lokmalardan, Bandırma-Balıkesir-Soma güzergahındaki bütün istasyonlar da çalışan personel arkadaşlarımıza da yollanacak. Bu güzel lokma geleneğin kamu kurumları arasında ilk olma özelliğini taşıyor. 21 yıl önce manevra odasında emekli bir demiryolcunun vefat haberini aldık. Ogün orada bulunman arkadaşlarımız ile görev başında şehit olan ve emekli iken ölen demiryolcu arkadaşlarımız için lokma hayrı yapma kararı aldık. Halen faal olarak çalışanlar için hem de olası kaza ve belalara karşı böyle bir hayır organizasyonu yapılması kararı alındı. Bu güzel organizasyon geleneksel hale geldi. Bu yıl da 21. kez yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu hayrımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu lokma hayrımızın arkasından 28 Nisan Cuma günü Siteler Camisinde çalışanlarımızı kaza ve belalardan korumak ve vefat eden demiryolcular için Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutacağız. Tüm halkımız davet ediyoruz ve emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



Lokma hayrı için Balıkesir'r gelen 3.Bölge Başmüdürü Selim Koçbay'da, "21 sene önce bir tren kazası sonrası şehit olan arkadaşlar için demiryolcular olarak toplanarak, şehit demiryolcular ve emekli iken vefat eden demiryolcular için lokma hayrı düzenleme kararı aldık. Bu sene bu lokma hayrımızın 21.yılı. tüm demiryolcu şehitlerimizi ve vefat eden emekli demiryolcularımıza minnet ile dua ederek, yad etmenin sevincini yaşıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.



TCDD Çalışanları tarafından bu yıl 21.düzenlenen lokma hayrına Balıkesir Büyukşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, TCDD 3.Bölge Baş Müdürü Selim Koçbay, Mamur- Sen Balıkesir İl Temsilcisi Ahmet Gür, Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilcisi Yılmaz Kuran, TCDD İzmir Memur Sendikları Başkanı Ali İlhan, İzmir şube başkanı Ahmet Özdemir ve bir çok STK temsilcisi, demiryolu çalışanları ile vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR