Demirtaş Polis Teşkilatının 172. Yılını Kutladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Yılı nedeniyle mesaj yayınladı.



Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Yılı nedeniyle yaptığı açıklamada tüm polislere görevlerinde başarılar dilerken, görevi sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere ise acil şifalar diledi. Demirtaş yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyor ve tüm polislerimize görevlerinde üstün başarılar dilerim. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve vatandaşlarımızın huzuru için kahramanca görev yaparken can veren şehitlerimize Allah'tan rahmetle anıyor, ailelerine, polis teşkilatına sabır, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK