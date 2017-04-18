Demirtaş Kültür Merkezi Hızla Yükseliyor

Osmangazi'nin planlı yerleşim merkezlerinden biri olan Demirtaş Mahallesi, yapımı hızla devam eden kültür merkezi, cami ve meydan ile birlikte modern bir görünüme kavuşacak.



Demirtaş Mahallesi'ndeki yatırımları inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'ya değer katacak projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl aralık ayında temeli atılan kültür merkezi ve meydan inşaatının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Başkan Dündar, "Meydan ve kültür merkezi inşaatımızda çalışmalar iyi bir noktaya geldi. Kültür merkezi inşaatında son 2 tabliye kaldı. Otopark ve atölye kısımları bitti. Eski binalar yıkılıp, yeni bina geriye çekilince devasa bir meydan ortaya çıktı. Projelerimizi hayata geçirirken aynı zamanda yeni merkezler ve meydanların olmasına da önem veriyoruz. Meydanın hemen yanında güzel bir cami inşaatımız da devam ediyor. Camimizde şu anda namaz kılınabiliyor. İnce işlerini de bitirerek camimizin Ramazan ayında tamamen ibadete açılmasını planlıyoruz. Kültür merkezi, cami ve meydan ile birlikte bu bölgeyi çok rahatlatmış olacağız. Çevre düzenlemesiyle birlikte burası güzel bir görünüme kavuşacak. Demirtaş için hayırlı olsun" dedi.



Toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi tamamlandığında otoparkı, sergi alanı, yürüyüş yolları, çok maksatlı salonu, sosyal ve kültürel aktivite alanları ile Demirtaş'a yeni bir çehre kazandıracak. - BURSA