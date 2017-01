Demirtaş: "Kıbrıs'ta Fırsat Kaçırılmasın"

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Konferansı'nda ilk defa çözüme bu kadar çok yaklaşıldığını belirterek, "İki tarafı da uzlaşmaya, bu fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum. Aksi halde diyalog uzun yıllar kesilecek, bundan iki taraf da zarar görecek" dedi.



İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, uzun yıllardır hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hem de Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaretler ile adada çözüme ulaşılmasına katkı yapmaya çalıştığını belirterek, 9-12 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Konferansı'nı yakından takip ettiğini söyledi. Demirtaş, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Lideri Anastasiadis arasında 20 aydan bu yana devam eden Kıbrıs müzakerelerinde çözüme ilk kez bu kadar yaklaşıldığını görüyorum. Konferansta önemli eşikler aşıldı. İlk kez karşılıklı harita teatisinde bulunulması çok önemli. BM Genel Sekreteri Guterres'in de Kıbrıs sorununda 'çözüme çok yakınız' demesi son derece umut verici. Türk Dışişlerinin, Kıbrıs konusunda uzman çok kalabalık bir heyetle Cenevre'de KKTC heyetine eşlik etmesi Türk tarafının çözüm konusundaki iyi niyetini gösteriyor" diye konuştu.



"Kıbrıs Akdeniz'in Singapur'u olabilir"



Guterres'in "Kıbrıs 2017 yılının barış sembolü olabilir" ifadesine canı gönülden katıldığını vurgulayan Demirtaş, şöyle konuştu: "İzmir Ticaret Odası olarak 2009 yılından bu yana Kıbrıs sorununun çözümüne nasıl katkı koyabileceğimiz konusunda bir girişim başlattım. Adanın her iki tarafına da çeşitli ziyaretler düzenleyerek, Kıbrıs sorunun neden çözülmesi gerektiği konusunda fikirlerimizi paylaştık. Türk-Yunan ilişkilerinde izlediğimiz yolun Kıbrıs sorununun çözümünde yol gösterici olabileceğini belirttik. Tecrübelerimizi paylaştık, toplum liderlerine destek verdik. Kıbrıs'ta birleşmenin yolunun ekonomiden geçtiğini, Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde Kıbrıs'ın Akdeniz'in Singapur'u olabileceğini söyledim. Bu görüşümü her zamankinden daha güçlü savunuyorum. Adanın her iki tarafına da büyük zenginlik getirecek fırsatların değerlendirilmesi için Kıbrıs görüşmelerinde artık sona gelinmesi gerekiyor. Ucu açık görüşmelerin son kullanım tarihi geçti."



"Liderler cesur olmalı"



Kıbrıs'ta liderlerin cesur adımlar atarak Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların referandumda onaylayacağı bir anlaşmayı başarması gerektiğini kaydeden Demirtaş, daha önce Kıbrıs'ta ziyaret ettiği iki liderde bu yönde istek ve niyet olduğunu bizzat yerinde gördüğünü aktardı. Demirtaş, "Bizim üzerimize düşen liderlere destek vermek ve onları bu sorunu çözmeleri konusunda cesaretlendirmek. Bu nedenle iki lidere de bir kez daha, 'Uzlaşın, bu fırsatı da kaçırmayın' çağrısı yapıyorum. Aksi halde diyalog uzun yıllar kesilecek ve bundan iki toplum da zarar görecek. Her iki tarafı biraz mantıklı düşünmeye davet ediyorum. 43 yıldır devam eden Kıbrıs sorununda sona bu kadar yaklaşılmışken bu fırsatı kaçırmak yazık olur. Süreç devam ediyor. 18 Ocak'ta teknik komiteler bir araya gelerek, güvenlik konusunu görüşecek. Bu önemli fırsatın 'Ada'da yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar için olduğu kadar, tüm bölge için de olumlu sonuçlanmasını ve bölgedeki diğer karışıklıkların ve sorunların çözümünde bir örnek oluşturmasını diliyorum" dedi. - İZMİR