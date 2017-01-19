Demirtaş'ın Bulunduğu Cezaevinde 5 PKK'lı Açlık Grevi Başlattı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde terör örgütü PKK'dan 5 tutuklu ve hükümlü, cezaevindeki uygulamaları protesto etmek için açlık grevi başlattı.



Haklarındaki terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016 günü tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki PKK'lı hükümlü ve tutuklular açlık grevi başlattı.



'PKK terör örgütüne üye olmak' suçundan cezaevinde bulunan 5 tutuklu ve hükümlü, cezaevindeki uygulamaları protesto etmek için dünden itibaren açlık grevi başlattı. Açlık grevini başlayan PKK'lıların grevlerini süresiz sürdürecekleri ileri sürüldü. - Edirne