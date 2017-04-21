Demirtaş'ın Başkanlık Koltuğuna 4 Öğrenci Oturdu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi makam koltuğunu sırayla 4 öğrenciye devretti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi makam koltuğunu sırayla 4 öğrenciye devretti.
23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu öğrencileri Yağmur Tatarlı, Mürselat Yaman, Emirhan Baltacıoğlu ve Efe Gültekin öğretmenleri ile birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler temsili olarak sırayla makama geçip Gülüç Belediye Başkanı oldu. Başkanlık koltuğuna oturmanın keyfini çıkaran minik başkanlar yapılan çalışmalardan dolayı personele teşekkür edip, eksik kalan hizmetlerin tamamlanması talimatı verdi. Minik başkanlar yapılan yoğun çalışmalar neticesinde Gülüç Beldesi'nde eksik hizmetin neredeyse kalmadığını, devam eden çalışmaları da en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.
Çocukların özgüven sahibi olmalarının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Başkan Gökhan Demirtaş, sadece 23 Nisan'larda değil makamına her zaman gelebileceklerini söyledi. - ZONGULDAK