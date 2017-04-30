Demirtaş'ı Ziyaret Eden CHP'li Özkan'a Ak Partili Kaya'dan Tepki
AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a tepki gösterdi, "Hasretle birbirlerine koştular" değerlendirmesini yaptı.
AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a tepki gösterdi, "Hasretle birbirlerine koştular" değerlendirmesini yaptı.
AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edip, bunu sosyal medya hesabından 'Selahattin Demirtaş'ı Cuma günü ziyaret ettim. Türkiye'nin birliği, bütünlüğü için. Adalet, özgürlük, barış için müthiş düşünceleri var. Herkese çok selamı var. Türkiye Selahattin Demirtaş'ı daha bir can kulağıyla dinlemeli. İlk duruşmasından itibaren söyleyecekleri çok önemli' notuyla paylaşmasına tepki gösterdi. Kaya, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:
"CHP ile HDP'nin 16 Nisan'a kadar İzmir'de bir araya gelmeme noktasında anlaştığını günlerce söylemiştik. İşte referandum bitti. Hasretle birbirlerine koştular. Ne diyor CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 'Kandil'in sözcüsünü can kulağıyla dinlemeli.' Bu CHP, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden uzak, özerklik safsatalarıyla vatanımızı bölmeye çalışanlara kulaklarını açmış bir partidir. Soruyorum İzmir'de CHP'ye oy veren hemşehrilerimizin kaçı, Kandil'in sözcüsü Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını sizin kadar merak ediyor?"
- İzmir