Demirtaş, Cezaevinde Yaptığı Tabloyu Paylaştı

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ın, cezaevinde yaptığı tabloyu basınla paylaştı. HDP tarafından paylaşılan bilgi notunda, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde resim yaptığı ve paylaşılan tablonun ilk çalışması olduğu belirtildi. - Ankara