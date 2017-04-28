Demirtaş, Cezaevinde 3'üncü Öyküsünü Yazdı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde yazdığı üçüncü öyküsünü de avukatları aracılığı ile kamuoyu ile paylaştı.



Edirne E Tipi Cezaevi'nden daha önce 'Halep Ezmesi' ve 'Selam olsun kara gözlere' adlı iki öykü yazan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı üçüncü öyküsü de avukatları aracılığı ile kamuoyuyla paylaşıldı. Demirtaş 'Deniz Kızı' adlı öyküsünde, babaları Suriye'deki savaşta ölen, kendileri ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen 5 yaşındaki Mina ile annesinin denizde son bulan yaşamını anlattı. - Diyarbakır