Demirtaş'a Doğum Günü İçin Yapılan Klip Yayınlandı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için doğum günü olan 10 Nisan'da hazırlanan klip sosyal medyada yayınlandı. Demirtaş, söz ve müziğini kendisinin yaptığı 'Giden Kuşlar' isimli şarkıyı sanatçı Diyar ile birlikte söylüyor. Klipte, Demirntaş'ı canlandıran bir kişinin cezaevinde bağlama çalarken görüntüleri de yer aldı.



Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 5 ay önce tutuklanan Edirne F tipi cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın söylediği bir şarkı ilk kez doğum günü olan 10 Nisan'da sosyal medyada yayımlanmaya başlandı. Demirtaş'ın söz ve müziğini kendisi yaptığı, 'Giden kuşlar' isimli şarkıyı sanatçı Diyar ile birlikte söylerken şarkı için cezaevi temsili klip te çekildi. Klipte, temsili cezaevi görüntüleride yer alırken, Demirtaş'a benzeyen bir oyuncunun cezaevinde bağlama çalması ve kitap okuması görüntülerine de yer verildi.



- Diyarbakır