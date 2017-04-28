- Demirören, Futbol ve Kültür Şenliği'nde konuştuİSTANBUL - Demirören, Futbol ve Kültür Şenliği'nde konuştu
Ebeveynler dikkat! Bu oyunu oynayan koşup intihar ediyor!
İtiraf öksürükle geldi, endoskopi bile fayda etmedi
Erdoğan, YPG'yi hedef aldı: Bunlar bizdeki PKK'nın düşük çocukları
Ünlü şarkıcı metrobüse binip Instagram'da paylaşım yaptı
Görüntüleri ortaya çıktı! Hakim, önce pideyi sonra rüşveti yedi
Çöpe attığınıza pişman olacaksınız!
Yılanın hayret ettiren doğum anı!
TV'den haberi izleyip saydırdı: Y..şak, kanı bozuk b.k
Komşuda baba dehşeti! 6 yaşındaki kızını öldürüp çöpe attı