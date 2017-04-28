Demirören, Futbol ve Kültür Şenliği'nde Konuştu

- Demirören, Futbol ve Kültür Şenliği'nde konuştuİSTANBUL - Demirören, Futbol ve Kültür Şenliği'nde konuştu.

- Demirören, Futbol ve Kültür Şenliği'nde konuştu

İSTANBUL - Demirören, Futbol ve Kültür Şenliği'nde konuştu

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Istanbul, İstanbul, Futbol
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