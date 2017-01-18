Demirören'den Aziz Yıldırım'a: Gruplaşma Varsa Bana İspat Etsinler

Spor medyasının önde gelen yöneticilerinden Doğuş Medya Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Haber Türk Spor Müdürü Halil Özer ve Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e canlı yayında kamuoyunun merak ettiği soruları yöneltti.

"CEVAP VERMEK İÇİN GELMEDİM."

"Öncelikle şunu söyleyeyim, bir kulüp başkanımızın açıklamalarına cevap vermek için gelmedim buraya. "Bu zaten planlanmış bir programdı dediğiniz gibi."

"MART AYINDA VİDEO HAKEM SİSTEMİNE GEÇİLİYOR"

Demirören, Mart ayında yeni sistemin denenmeye başlayacağını duyurdu. TFF Başkanı, hakemlerin gruplaştığı iddialarına da cevap verdi. Yıldırım Demirören'in sözleri şöyle;

"Rossetti şu anda bire bir bu işle ilgileniyor. Federasyon olarak gerekli şeyi yapıyoruz. Her reform sancıyla başlar, bu da sancıyla başladı, hakemlerimiz hata yapıyor. Video sistemine hazırız. Mart ayında Video hakem sistemi için ilk denemeler başlayacak. Hakem eğitimi için de önerilere açığız. İngiltere ile hakem eğitimi için görüştük; 'Siz Türkiye'deki kafaları değiştirin' dediler. Hata sonrası 'Operasyon deniliyor' dendi. Hakemlere 'adil olun, cesur olun, hatanızı hata ile kapatmaya kalkmayın' dedim. Bunları yapmayan sistem içinde elenir.

"BİR ŞEY VARSA SAVCILIĞA GİDELİM"

Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı sonrası MHK'da hakemler arasında gruplaşma olduğu iddialarına yanıt veren Yıldırım Demirören şunları söyledi: "3 kişiden fazla her yerde gruplaşma olur. Ancak art niyetli gruplaşma varsa bunu bana ispat etsinler. Serkan Çınar, Cüneyt Çakır gruplaşması var dendi. 2008'den beri 6 kez bir araya gelmişler, bu sezon da 1 kez ortak beraber maç yönetmişler. Şaibeler hakkında duydum, ettim, duyum aldım en tehlikeli şeydir. Bunları bırakalım! Bir şey varsa gelin hep beraber savcılığa gelelim."