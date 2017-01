Demirören Açıkladı, Sistem Değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, "Her reform, sancıyla başlar. Mart ayında Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin testlerine başlayacağız" dedi.



TFF Başkanı Yıldırım Demirören, katıldığı bir televizyon programında merak edilen sorulara cevap verdi.



"Bir kulüp başkanının açıklamalarına cevap vermek için gelmedim buraya"



Demirören programa bir kulüp başkanına cevap vermek için gelmediğini belirterek, "Bu zaten planlanmış bir programdı" dedi.



UEFA'nın Türk kulüplerinden memnun olduğunu da vurgulayan Demirören, "Kulüplerimizin yapılandırmasından memnun. Bu bizim için çok sevindirici. UEFA, kulüplerimizin kur farkıyla ilgili isteklerine olumlu yaklaşıyor. Fenerbahçe, UEFA'ya döviz kurlarındaki farkın bütçeye yansıması ile ilgili soru sordu, bence çok da iyi yaptı. Fenerbahçemiz çok doğru bir hareket yaptı" diye konuştu.



TFF Başkanı olduğum sürece Beşiktaş'tan alacağım duracak"



TFF Başkanı Beşiktaş Kulübü'ne verdiği 100 milyon TL borçla ilgili olarak ise şunları söyledi:



"Fikret Başkan'la en son geçen sene bir araya geldik. Araya gelmemizin sebebi benim de bu alacaktan belli bir kısmını kulübe bağış yapacak olmam. Ancak sonra düşündüm ki, TFF başkanı olarak eğer Beşiktaş kulübüyle maddi bir anlaşma içerisine girersem insanlar bunu farklı yerlere çekebilir. Öyle bir anlaşma imzalamadım. Anlaştığım günden itibaren alacaklarımı dolar olarak alacaktım ve imzalamadım. Ben, görevde olduğum sürece de bu alacak duracak. Bu olayın başka yerlere çekilmesi komplo teorilerinden başka şey değildir."



"Emre krizin biraz daha erken sonlanmasını sağladı"



Milli takımda yaşanan prim kriziyle ilgili de açıklamalarda bulunan Demirören, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Prim krizi diye ortaya çıktı. Biz primi Kasım ayında açıkladık. Kriz çıktığı zaman Eylül'dü. Herkes ne kadar prim alacağını biliyordu. Kamuoyu da biliyordu. Müdahale etmemiz gerekiyor muydu? Öncelikle hocamızla oyuncu arasında çözülmesi gereken problem vardı. Mühim olan amaca ulaşarak krizin çözülmesiydi. Biz bu krizin biteceğini biliyorduk. Emre Belözoğlu kardeşimiz son dakikada araya girerek bu işi bitirdi. Ancak biz zaten çözecektik. Emre kardeşimiz krizi biraz daha erken sonlanmasını sağladı. Kosova maçında bu krizin çözüleceğine inandığımız için bekledik. Kamuoyunda müdahale etmemiz beklendi, haklısınız ama birebir müdahale etmemiz doğru değildi. Milli takım toparlanma sürecine girmiştir."



"Hatayı düzeltmek için hep beraber hareket etmemiz lazım"



Hakem hatalarının artmasıyla ilgili bir soruya ise TFF Başkanı, şöyle cevap verdi:



"Hakemlerimiz hata yapıyor mu, yapıyor. Kulüplerimiz zarar görüyor mu, görüyor. UEFA da hakem hatalarından rahatsız. Ama insanın olduğu yerde hata olur. Hakemler de hata yapar, yapmaya da devam edecektir. Hakem hataları dünyanın her yerinde yapılıyor. Hakem hatalarını azaltmak için tüm paydaşlar hep birlikte hareket etmeliyiz. Oyuncularımız hakemlere destek olmuyor, baskı hataya zorluyor. İngiltere ile görüştük; 'Siz Türkiye'deki kafaları değiştirin' dediler. Hata sonrası 'Operasyon' deniliyor dendi. Hakem eğitimi için daha fazla ne gerekiyorsa yapacağız. Hakemlerimizde art niyet yok. Bir sistem kötü gidiyor diye gidersek, hiçbir yeniliğe imza atamayız. Her reform, sancıyla başlar. Mart ayında Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin testlerine başlayacağız. Hakemler için gruplaşma var diye söyleniyor ama 3 kişiden fazla her yerde gruplaşma olur. Ciddi bir şey varsa, savcılığa hep beraber verelim. Komplo teorilerinden artık vazgeçelim. MHK Başkanı Namoğlu ile görüştüm. İkinci yarıdan umutlu olduğunu söyledi."



"Hakemlerin içinde gruplaşma olduğuna inanmıyorum"



Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı sonrası MHK'da hakemler arasında gruplaşma olduğu sorusuna yanıt veren Yıldırım Demirören, "Art niyetli gruplaşma varsa bunu bana ispat etsinler. Serkan Çınar, Cüneyt Çakır gruplaşması var dendi. 2008'den beri 6 kez bir araya gelmişler, bu sezon da 1 kez ortak beraber maç yönetmişler. Hakemlerin art niyetli bir gruplaşma içinde olduğuna inanmıyorum. Bu komplo teorilerinden vazgeçelim, ne olur. Ciddi bir şey varsa, savcılığa hep beraber verelim. Duydum, ettim, duyum aldım... En kötü şeyler. Ben söylüyorum, hakemler formsuz. Onlara profesyonelliği getirdik, onların formsuz olmaya hakkı yok. Yusuf Namoğlu'nun ikinci kez MHK Başkanlığı göreve getirme sebebi; 15 Temmuz sonrası güvendiğimiz, futbol camiasının bildiği, saydığı bir isim olduğu içindi" ifadelerini kullandı.



"Hakem gözlemciliği değişiyor"



Hakem gözlemciliğinin de değişeceğinin müjdesini veren Demirören, "Gözlemcilik sistemine İngiltere modelinin aynısını getireceğiz. Birkaç gözlemci maçı ertesi gün videodan izleyecekler.. Hakem gözlemciliği sisteminde İngiltere modeline geçeceğiz. Bu gözlemciler, kararları raporlayıp belirlenmiş bir komiteye sunacaklar. Bu fikir aşamasında henüz. Ne kadar açık olursak, o kadar da komplo teorilerinden de Türk futbolunu kurtarmış oluruz" şeklinde konuştu.



"Federasyonda 25 bin TL'nin üzerinde alan bir ya da iki kişidir"



Aziz Yıldırım'ın "Sayın Başbakanın maaşı 25 bin TL. Federasyonda kaç kişi 25 bin alıyor, açıklasınlar. Paranın üstüne oturmuşlar" sözlerinin sorulmasına da yanıt veren TFF Başkanı, şunları söyledi:



"Federasyonumuz geldiğinde 12-13'te 300 milyon olan bütçemiz 16-17'de 550 milyon TL. 196 milyon TL'lik bir tasarrufumuz var. Tüm kulüplerimizin parasını gecikmeden ödeyerek. Federasyonumuzda 25 milyon TL maaşın üzerinde çalışan bir ya da iki kişi vardır. Biz tasarruf yapmasını bilen bir yönetimiz."



"Avrupa'nın en büyük 5. yayıncı geliri bizde"



Demirören, Türk futbolunu düzlüğe getirmeye çalıştıklarını belirterek, "3 Temmuz'dan bugünlere geldik. 2001'den bu yana Avrupa'da 3 takımımız Şubat ayını görüyoruz. Avrupa'nın en büyük 5. yayıncı geliri bizde. Kulüplerimizin gelirleri dolar bazında arttı. Kulüplerin borç yapılanmasını düzeltemezsek yarın yönetici bulamayız. Her şey düzeldikten sonra da kanun çıkacak" sözlerini sarf etti.



"Tribünlerde 2 bin civarında azalma var"



Maçlara taraftarların gelmemesiyle ilgili bir soruya da cevap veren Başkan Demirören, şu ifadeleri kullandı:



"Önce belli rakamlar vereyim. Herkes passolig'e bağlamaya çalıştı. E-bilet çıkmadan önce seyirci ortalaması 10 bin 980 kişi. Şu anda 8 bin 908. Yani 2 bin civarında eksilme var. Zaten bu 2 bin kişi tribünlerde görmek istediğimiz kişiler ortalamasına denk geliyor. Bu sorun tamamıyla kulüplerle birlikte çözülecek bir sorun. Federasyonun çözeceği bir şey değil. Kavga ortamından kurtarıp, stadı eğlence merkezi haline getirip, futbolun eğlence olduğu duygusunu aşılamak lazım."



"Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz"



Federasyon seçiminin 2019'da yapılacağını da açıklayan Demirören, "Aziz Yıldırım'ın Kulüpler Birliği'ni hatırlamasına da sevindim. Keşke kendisi de katılsa. Türk futbolunun içinde 2 tane duayen kaldı; biri İlhan Cavcav, biri Aziz Yıldırım. Onların düşünceleri önemli. TFF Genel Kurulu'nun delege yapısının değişmesi gerekiyor. Bu fikre açığım. Gelen önerileri değerlendirebiliriz. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz" diye konuştu.



"Herkes operasyon var diyor"



TFF Başkanı, birçok kulübün kaybettikleri maçların ardından operasyon kelimesini kullandığı vurgulayarak, "Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor çıkıp bize operasyon yapılıyor diyor. Bu nasıl bir beceridir? Hakemler hiçbir yerde konuşmuyor. Hata olur ama bunu becerebilecek insan yok. Bazı şeyleri konuşurken dikkat etmeliyiz. Bazı söylemlerinde dikkatli olmalıyız. Eskiden TFF yöneticileri ceza alamıyordu, talimatı değiştirdik."



"Fatih Terim'in iki takım çalıştırmasına sıcak bakmam"



Sezon sonu Galatasaray'ın Fatih Terim'i takımın başına getireceği iddialarıyla ilgili de Demirören, "Galatasaray'dan Fatih Terim'e teklif gelirse, bu Terim'in kararıdır. Fatih Terim'in hem Galatasaray'ı hem de Milli Takımı çalıştırmasına sıcak bakmam. Fatih Hoca sadece A Milli Takım'ın hocası değil. Türkiye Futbol Direktörü'dür. Kendisinin altyapıyla ilgili çalışmaları var. Önümüzdeki günlerde neler yapacağımızı anlatacak kendisi. Büyük kulüplerimiz son 10 senede altyapıdan kaç oyuncu yetiştirmiş? Bu sorun, futbolumuzun ana sorunu. Şu anda en kötü hocalar kulüplerin altyapılarında. En iyilerin orada olması lazım. Fatih Terim'in ve bizlerin onay verebileceği altyapı hocalarını kulüplerimize yerleştirmek istiyoruz. Kulüplere yerleştireceğimiz antrenörlerin maaşlarının belli kısmını da Federasyon karşılayacak" dedi.



"Milli futbolcuların prim almaması lazım"



Fatih Terim'in maaşını TL'ye çevirdiğini de açıklayan Demirören, sözlerini şöyle tamamladı:



"Fatih Terim'in aldığı rakam, bu kalitedeki bir hoca için normal. Fatih hocadan önce 8 milyon Euro Hiddink, Hiddink ekibi 12 milyon Euro maaş alıyordu. Milli Takım, milli bir dava, kavgadır. Milli Takım futbolcularının prim almaması lazım. Ama sistem böyle kurulmuş." - İSTANBUL