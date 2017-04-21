Demirkol'un Miraç Kandili Mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisanı, 24 Nisana bağlayan gece idrak edeceğimiz Miraç Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında, tüm İslam Aleminin kandilini kutladı.



Demirkol, yayımladığı mesajında, Miraç'ın Mescid-i Haram'dan başladığını ve Mescid-i Aksa'dan da semaya yapılan yolculuk olduğunu belirtti. Miraç'ın olağanüstü bir buluşma olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Demirkol, "Mescid-i Haram'dan başlanarak, Mescid-i Aksa'ya ve oradan da yüce Allah'a yapılan yolculuk olan Miraç, bir arınma gecesidir. İbadetle geçirilmesi gereken bu mübarek gece, dargınlıkların da giderilmesine vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu kadim gecenin müjdelerine nail, sırlarına tanık, dualarına ortak olmanızı diliyorum. Kutlu bir yolculuk olan Miraç Kandili'nin tüm İslam Alemi'ne hayırlar, İslam Coğrafyası'na barış ve huzur getirmesini temenni eder, tüm Müslümanların kandilini kutlarım" dedi. - ŞANLIURFA