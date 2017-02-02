Demirkol İşkur İl Müdürü Ardan'ı Ziyaret Etti

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İŞKUR İl Müdürü Sait Ardan'ı makamında ziyaret ederek, genç nüfusun istihdamına yönelik yapılması gereken konular üzerine konuştu.



Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bir süre önce İŞKUR İl Müdürü olarak atanan Sait Ardan'ı ziyaret için İŞKUR İl Müdürlüğüne gitti. Burada vatandaşlar ve İŞKUR çalışanlarıyla görüşen Demirkol, daha sonra İl Müdürü Ardan'ın makamına geçti. İŞKUR İl Müdürü Ardan'a yeni görevinden hayırlar dileyen Demirkol, genç nüfusun istihdamına yönelikte yapılması gereken konular üzerine görüştü. Haliliye Belediyesi olarak yapacakları işbirlikleri hakkında da bilgiler veren Demirkol, gençlerin bir alanda iş sahibi olmalarını hedeflediklerini anlattı. Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, gençlerin 'her işi yaparım' yerine 'benim bir işim var' demesini amaçladıklarını belirterek, bu konuda yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak yapılacak işbirliği hakkında da görüşlerini bildirdiğini anlatarak, "İŞKUR İl Müdürü Sait Ardan'ı ve İŞKUR Müdürlüğü personelini ziyaret etme imkanı bulduk. Kendilerine yeni görevinde başarılar dilemek, aynı zamanda İŞKUR ile Haliliye Belediyesi olarak yapılabileceğimiz işbirliklerini konuşmak üzere ziyaretimizi gerçekleştirdik. İŞKUR ile birlikte ilk önce bölgemizdeki genç nüfusun oluşturduğu işsizlik nedeniyle nasıl istihdam alanları açarız konusunu, gençlerimizin 'her işi yaparım' yerine 'benim bir mesleğim var' şeklinde bir çalışma içerisinde meslek edindirme kursunu konuştuk. İstihdam konusunda tavsiyelerini aldık ve aynı şekilde bizde tekliflerimizi sunduk. İş hayatındaki tüm kesimlerin hayatını kolaylaştırmak için alınması gereken tedbirleri ve teşvikleri konuştuk. Bizim gayemiz çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Herhangi bir nedenle şuanda işi olmayanlara bir istihdam alanı oluşturmak ve bu arada işverenlerimizin de bu işbirliğinde İŞKUR'a ve yerel yönetimlere destek ve işbirliği amacıyla bu işin içerisinde olmasını arzu ediyoruz. İŞKUR İl Müdürümüz Sayın Sait Ardan'ın geçmişteki başarılarının artarak devamını diliyoruz. İnsanların huzurlu olması için çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.



Ziyaretle ilgili açıklama yapan İŞKUR İl Müdürü Sait Ardan, kurumsal manada yaptıkları çalışmalar hakkında Demirkol'a bilgi verdiklerini anlatarak, "Başkanımız sağ olsun kurumumuzu ziyaret etti. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizde kurumumuzla ilgili sayın başkanımıza kurum destek ve teşviklerimizle ilgili bilgiler arz ettik. İnşallah bundan sonra sayın başkanımız kurumsal anlamda, meslek edindirme kursları gibi konularda işbirliği yapacağız, çalışmalarımızı geliştireceğiz. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA