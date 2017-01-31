Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte ilçede bazı temaslarda bulundu.
AK Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, ilk olarak beraberinde AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ve teşkilat üyeleriyle birlikte Başkan Fevzi Demirkol'u makamında ziyaret etti. Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları hakkında Milletvekili Fakıbaba'ya bilgiler verdi. Heyet daha sonra Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu'yu makamında ziyaret etti. Karşılıklı sohbet içerisinde geçen ziyaret sonunda Müftü Okulu, Başkan Fevzi Demirkol ve Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'ya Kur'an-ı Kerim verdi. Müftülük ziyaretinin ardından Başkan Demirkol ve Milletvekili Fakıbaba ile beraberindekiler, Devteşti Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. İşyerlerini gezerek esnafın taleplerini dinleyen Başkan Demirkol ve Milletvekili Fakıbaba, iletilerin çözümü için gerekli çalışmaların başlatılacağı mesajını verdi. Başkan Demirkol ve Fakıbaba, Devşteşti Mahalle Muhtarı Müslüm Güneş'i de ziyaret ederek, mahalledeki durum hakkında bilgi aldı.
Başkan Demirkol ile Milletvekili Fakıbaba'nın Haliliye temaslarına Belediye Meclis üyelerinden Emin Coşkun, Feyyat Akbaş, İsmail Güneş ve Mehmet Keskin de eşlik etti. - ŞANLIURFA
Demirkol ile Vekil Fakıbaba'nın Haliliye'deki Temasları
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte ilçede bazı temaslarda bulundu.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte ilçede bazı temaslarda bulundu.