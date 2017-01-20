Demirkol'dan Haliliyeli Öğrencilere Karne Hediyesi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatili karne programında öğrencilerle buluştu.



Haliliye'deki 42 bin öğrenciye zeka oyunları kitabı dağıtacaklarını ve öğrencilere iyi tatiller dileklerinde bulunan Başkan Demirkol, bilgi çağında öğrencilerin zeka seviyelerini en üstte çıkarmak için de çalışmalar yaptıklarını anlattı. Demirkol, 2002 Vakıflar İlkokulu'ndaki karne dağıtım programına katıldı. Haliliye Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ve Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz'ın da yer aldığı ziyarette, Başkan Demirkol'u öğrenciler kapıda çiçekle karşıladı. Okul Müdürü Mahmut Kaya ile görüşen Başkan Demirkol ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra öğrencilerle buluştu. Kaymakam Yılmaz, öğrencilere Haliliye Belediyesi tarafından dağıtılan "Akıl ve zeka oyunları" kitabına iyi çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.



"Demirkol, bilgi çağının gereğini yapıyoruz"



Bilgi çağının gereği olarak öğrencilere yönelik eğitim alanında çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan Fevzi Demirkol, "2016- 2017 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatili bugün itibariyle başladı. Bugün buraya geldik. Sizler bizi çiçekle karşıladınız. Sizlerde bizim için çiçeksiniz, bizim için önemlisiniz. Bu okula gelirken, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Vural ve Haliliye Kaymakamımız Sayın Ali Yılmaz ile birlikte geldik. Sizler bizim geleceğimizsiniz, bizim istikbalimizsiniz. O bakımdan bizim için çok değerlisiniz. Çağımız bilgi çağı olduğu için, sizleri bilgiyle donatmak ve zaten Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu sizin zekanızı en üst seviyeye çıkartmak amacıyla 15 gün tatilde zamanınızı hoşça geçireceğiniz, zekanızı geliştireceğiniz kitap taktim edeceğiz" şeklinde konuştu.



Öğrencilere müjde verdi



Başkan Fevzi Demirkol, konuşmasının sonunda ise öğrencilere bazı müjdeler verdi. Okulun peyzajını ve sahanın halı eksikliğini tamamlayacaklarını kaydeden Başkan Demirkol, "Okul Müdürünüz Mahmut Kaya beyefendi, okulun ihtiyaçlarıyla ilgili bazı şeyler söyledi. Sevgili gençler, okulunuzun bahçesinin peyzajını düzenleyeceğiz ve 15 gün sonra geldiğinizde başka bir bahçe bulacaksınız. Sahanız varmış, halısı yokmuş. 15 gün sonra geldiğinizde sahanın halısı da yapılmış olacak" ifadelerini kullandı. Başkan Demirkol'un konuşmalarının ardından öğrencilere, akıl ve zeka oyunları kitabı dağıtıldı. Başkan Demirkol, öğrenci ve velileriyle de görüştükten sonra okuldan ayrıldı.



Meclis üyeleri Çamlıdere'ye gitti



Haliliye Belediye Meclis üyelerinden Emin Coşkun ve Mehmet Keskin de, karne dağıtım töreni için Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gitti. Burada okul yöneticileri tarafından karşılanan meclis üyeleri, daha sonra öğrencilere Siyer-i Nebi kitabı ve karnelerini dağıttı. Meclis üyesi Keskin, Haliliye Belediyesi tarafından yapılacak Siyer-i Nebi yarışması hakkında da bilgi verdi.



Öğrencilere kitapları dağıtıldı.



42 bin öğrenciye akıl ve zeka oyunları kitabı dağıtılacak. Haliliye Belediyesi, öğrencilerin zeka seviyelerini yükseltmek, eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla ilçedeki 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıfta okuyan 42 bin kadar öğrenciye dağıtılmak üzere Akıl ve zeka oyunları kitabının baskısını yaptı. Hazırlanan kitaplar, öğrencilere hazırlanan program dahilinde dağıtılacak. - ŞANLIURFA