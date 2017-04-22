Demirkol'dan Esnafa Evet Teşekkürü

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 16 Nisan'daki referandumda Şanlıurfa'dan güçlü bir evet çıkması dolayısıyla yürüttüğü teşekkür ziyaretinde esnafı unutmadı.



Fevzi Demirkol, beraberinde Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Keskin ile birlikte Divanyolu Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile referandumunda Şanlıurfa'dan güçlü bir evet çıkması dolayısıyla görüştüğü kişilere teşekkür eden Demirkol, yeni sistemle birlikte daha güçlü bir Türkiye olacağımızı ifade etti. Görüştüğü esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinleyen Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi.



Demirkol'a gezisi sırasında esnaf ve vatandaşlar da, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA