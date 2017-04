Demirkol'dan 97. Kurtuluş Yıl Dönümü Mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Demirkol mesajında, "Yakın zamanda belediyemizin de çeşitli faaliyetlerle andığı, toplumda tekrar hatırlatmak istediği Çanakkale ruhu, bundan 97 yıl önce ülkemizin her karış toprağında sirayet ettiği gibi, Şanlıurfa'da da etkisini gösterdi. Bugün üzerinde yaşadığımız bu toprakların her bir zerresi onun için mücadele vermiş, onu korumuş insanların zaferi ile taçlandı. Tarih o gün 11 Nisanı yazdı. Bu kadim tarihin yıl dönümünde şehit ve gazilerimizi minnet ve dualarla anıyorum. Halen üzerinde yaşamımızı sürdürdüğümüz her bir karış toprağın da değerini bilerek, emanetini koruyarak yaşıyoruz. 97 yıl önceden bugüne not ettiğimiz tarihler her an değişiyor olsa da, değişmeyen bir gerçek var, 'Bu toprak bize emanettir' Onu korumak kadar, üzerinde yaşayan her bir insanın mutlu, huzurlu olması adına çalışmayı bize nasip ettiği için Allah'a her an şükrediyoruz. Bu vesile ile bir kez daha tüm gazilerimizi saygıyla, hürmetle ve tüm şehitlerimizi rahmet ve dualarla anıyorum. 97. yıldönümünde zaferimiz bir kez daha kutlu olsun, varlığımız bu topraklarda kadim ve bereketli olsun" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA