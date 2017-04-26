Demirkol: "5 Kişi Bir Adama Saldırır Mı?"

Demirkol, Başakşehirli futbolcular ile basın mensupları arasında yaşanan gerginlik ve sonrasında yapılan özür ziyareti hakkında çarpıcı konuştu.



Mehmet Demirkol'un yaptığı açıklamalar şu şekilde :



Obradovic – Advocaat kıyaslaması…



Zeljko Obradovic takımların tüm setleri ezberlemiş. Ama Advocaat, daha kendi futbolcusunun adını bilmiyor.



"5 kişi bir adama saldırır mı?"



Ben Volkan Babacan'ı efendi birisi olarak bilirim. Ama görüntülerde bir havalar, bir kibir. İnsan nasıl bu kadar kibrin içerisine düşebilir. İnanılır gibi bir şey değil. Çok şaşırıyorum. Biraz kendinize gelin. Televizyona çıkmış 'Bu yaptığımızı da kimse yapmaz' diyor. Tabii yapmaz. 5 kişi bir adama saldırır mı!



"PFDK'yı bundan sonra tanımıyorum"



Volkan yukarıdan yumruğu vuruyor. Herhalde sakatlandı, 5 maç oynayamayacak, PFDK o yüzden 1 maç ceza verdi. PFDK'nın bundan sonra hiçbir kararını tanımıyorum. Hükümsüzdür benim için. Birisinden özür dilemeye gidiyorsun, 'Bak özür diliyorum, bunu kimse yapmaz' diyorsun. Eşi benzeri yok böyle bir şeyin!



"Aklımı oynatacağım"



Saldırdığın, yerdeyken tekmelediğin adama mikrofon tutturuyorsun. Delirdiniz mi? Aklımı oynatacağım.



(Fanatik)