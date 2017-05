Demirkol, 1 Mayıs İşçi Bayramını Kutladı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 1 Mayıs İşçi Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.



Demirkol, tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı. Demirkol, "Bugün, 1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma günü. Bugün hepimize, tek başına verilen her emeğin kutsal olduğunu anlattığı kadar; bir arada bir amaca, bir ulusun istikbaline veya mevcudiyetin sağlam temellerinde daim olması adına emek vermenin de nice önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Her çalışan elbette evine rıskını götürdüğü gibi, bu milletin de bir ihtiyacını gidermekte, başkalarıyla birlikte elde edilen bir sonucun, başarının paydası olmaktadır. Bu nedenle emeğiyle, fikren, inancıyla ve tüm iyi niyetleriyle zaman ve güç harcayan tüm işçilerimizin tek tek gününü kutlar, ülkemizin kalkınması ve gelişmesinde milletimizin refahı, sağlığı ve huzurunda, emeği ve alın teri olan değerli çalışanlarımızın her birine mutlu yarınlar dilerim" dedi. - ŞANLIURFA