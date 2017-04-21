Demirgil'den Kosgeb Müdürü Ünal'a Ziyaret

Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı (KOSGEB) Sivas İl Müdürü Bahattin Ünal'ı ziyaret etti.



Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOSGEB'in esnaf ve sanatkarlara KOBİ'lerle destek olduğunu belirten Demirgil, "Birçok iş kolunda esnaf ve sanatkarlara KOBİ desteği sağlayan KOSGEB Sivas İl Müdürlüğümüz projeler kapsamında bu desteklerini sürdürüyor. Müdürümüz başta olmak üzere tüm çalışanlara yaptıkları çalışmalarda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünal ise KOSGEB olarak amaçlarının işletmelerin hizlı bir şekilde finansmana erişimlerini sağlamak olduğunu aktardı. Esnaf ve sanatkarın daima yanlarında olduklarını kaydeden Ünal, "KOSGEB tarafından sağlanan destekler ile Sivas'ta yeni iş kuran ve istihdama katkı sağlayan esnaflarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bu kapsamda biz de esnaf ve sanatkarlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızı müdürlüğümüze bekliyoruz." açıklamasında bulundu.