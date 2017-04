Demirgil'den Basın İlan Kurumu Müdürü'ne Ziyaret

Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, Basın İlan Kurumu Sivas Şube Müdürü Sabri Karakaya'yı ziyaret etti.



Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nden yapılan açıklamaya göre, Demirgil ziyarette, basının kamuoyunun aydınlatılması anlamında büyük görev üstlendiğini belirtti.



Demirgil, şunları kaydetti:



"Doğru, tarafsız ve ilkeli haber yapan basın mensuplarımız her zaman Sivas'ta yapılacak faaliyetlerde bir lokomotif görevi üstlenmişlerdir. Bu anlamda Sivas'ta görev yapan gazetelerin birleşmesi noktasında da Sivas Basın İlan Kurumu önemli bir çalışmaya da imza atarak Türkiye'ye örnek teşkil etmiştir. Basın İlan Kurumu müdürümüz başta olmak üzere tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diliyor, yapılacak faaliyetlerde her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum."



Karakaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas, Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biridir. Biz de Basın İlan Kurumu Müdürlüğü olarak olarak her zaman sivil toplum kuruluşları ile diyalog içerisinde çalışıyoruz. Sivas'ta mahalli basının desteklenmesi anlamında sivil toplum kuruluşlarımıza da büyük görevler düşmektedir. Bu anlamda da sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden, Sivas'taki yerel basının desteklenmesi adına katkı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.