Demircili Çocuklardan Başkan Amcaya Teşekkür

Ellerinde Türk bayraklarıyla muhteşem bir görüntü oluşturan Demircili çocuklar, karne hediyesi nedeniyle hep bir ağızdan Başkan Ergün'e teşekkür etti.

Çocukların sömestr tatilini eğlenceli geçirmesi amacıyla 17 ilçedeki çocuklar için 'Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2' adlı oyunu Manisa'ya getiren Büyükşehir Belediyesi, oyunu Demircili çocuklarla buluşturdu. Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan ve çok sayıda öğrenci izledi.

Arkadaşlığın, dayanışmanın ve dürüstlüğün önemi vurgulanan oyunda çocuklar keyifli zaman geçirdi. Sevimli Ayı Winny'nin arkadaşları Tiggy, Tavşan, Eeyo, Aslan, Arı ve Kedi ile çıktığı yolculuk hikayesini anlatan oyun, öğrencileri kahkahaya boğdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan Türk bayraklarıyla oyunu izleyen minikler, renkli görüntüler oluşturdu. Kahkaha dolu oyunun ardından çocuklara hitap eden Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, müzikalin Demircili çocuklara Başkan Ergün'ün karne hediyesi olduğunu söyledi. Demircili çocuklar da, karne hediyesi nedeniyle hep bir ağızdan Başkan Ergün'e teşekkür etti.