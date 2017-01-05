Demirciler, Çerkeşli ve Köseler'de Doğalgaz Sevinci

Dilovası Belediyesi ile PALGAZ'IN ortak çalışması sonucunda Demirciler, Çerkeşli ve Köseler mahallelerinde kısa süre önce başlayan doğalgaz çalışması sona erdi.



Dilovası Belediyesi'nin ilçede doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması için PALGAZ ile birlikte başlattığı çalışma kısa sürede meyvesini vermeye başladı. 2016 yılında ilçede doğalgaz kullanımı ciddi oranda artış gösterdi. Son olarak yapılan çalışmalar ile yaz başında Dilovası'nın yeni Mahalleleri olan Demirciler, Çerkeşli ve Kösele'de başlayan doğalgaz çalışması sona ulaştı. Yapılan çalışma ile 25 bin metre doğalgaz hattı döşenen üç mahallede tüm konutlara doğalgaz hattı döşenmiş oldu. Demirciler, Çerkeşli ve Köseler Mahallelerinde biten doğalgaz hattı çalışmasının ardından sıra Tepecik Mahallesi'ne geldi. 2017 yılı içerisinde de Tepecik Mahallesi'nin tamamına doğalgaz hattı döşeneceği bildirildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana İlçemizde yüzde 85 oranında yeni doğalgaz hattı döşendi. Son olarak köy statüsünden mahalle statüsüne geçerek ilçemize bağlanan Demirciler, Çerkeşli ve Köseler Mahallelerimizin tamamına doğalgaz hattı döşendi. İnşallah bu yılda Tepecik Mahallemizi de bitirerek yeni mahallelerimizde ki doğalgaz sorununu da çözmüş olacağız" dedi. - KOCAELİ